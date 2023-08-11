Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 995 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 957 bin 725 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 66 milyon 817 bin 318 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 9 bin 995 lira 14 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 496 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 494 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 495 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 164 bin 905 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 973 bin 819 metreküp olarak kayıtlara geçti.