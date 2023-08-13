Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 898 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 37 milyon 542 bin 295 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 25 milyon 536 bin 842 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 9 bin 898 lira 35 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 793 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 393 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 403 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 231 bin 318 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 361 bin 980 metreküp olarak kayıtlara geçti.