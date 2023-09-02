Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 795 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 887 bin 860 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 28 milyon 151 bin 557 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 9 bin 795 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 622 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 285 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 305 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 833 bin 824 metreküp doğalgaz girişi sağlandı.

Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 223 bin 653 metreküp olarak kayıtlara geçti.