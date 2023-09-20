Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 652 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 296 bin 213 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 2 milyon 496 bin 814 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 9 bin 652 lira 85 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 445 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 135 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 170 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 611 bin 125 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 640 bin 663 metreküp olarak kayıtlara geçti.