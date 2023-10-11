Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 933 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 260 bin 878 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 312 bin 774 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 10 bin 933 lira 81 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 847 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 480 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 387 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 420 bin 201 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 197 bin 622 metreküp olarak kayıtlara geçti.