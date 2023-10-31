Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 5 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 22 milyon 331 bin 570 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 339 bin 598 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 11 bin 5 lira 20 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 29 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 750 lira, satış fiyatı ise 10 bin 454 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 539 bin 116 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 109 milyon 601 bin 621 metreküp olarak kayıtlara geçti.