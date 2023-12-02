Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 950 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 908 bin 40 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 267 bin 808 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 950 lira, gaz ticaret miktarı ise 302 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 597 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 302 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 202 milyon 867 bin 24 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 202 milyon 843 bin 748 metreküp olarak kayıtlara geçti.