Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 658 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 25 milyon 25 bin 590 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 33 milyon 866 bin 486 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 658 lira 54 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 977 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 291 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 25 lira 61 kuruş olarak belirlendi.