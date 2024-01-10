Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 403 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 201 bin 496 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 208 bin 758 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 11 bin 403 lira 91 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 544 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 974 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 833 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 212 milyon 947 bin 116 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 212 milyon 955 bin 441 metreküp olarak kayıtlara geçti.