Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 534 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 397 bin 182 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 509 bin 946 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 11 bin 534 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 728 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 111 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 957 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 205 milyon 894 bin 362 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 206 milyon 115 bin 294 metreküp olarak kayıtlara geçti.