Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 30 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 185 bin 459 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 455 bin 966 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 11 bin 30 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 924 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 581 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 478 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 491 bin 347 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 224 milyon 183 bin 159 metreküp olarak kayıtlara geçti.