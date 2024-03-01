Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 969 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 784 bin 69 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 326 bin 909 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 10 bin 969 lira 41 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 801 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 517 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 420 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 177 milyon 364 bin 435 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 177 milyon 222 bin 950 metreküp olarak kayıtlara geçti.