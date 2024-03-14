Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 377 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 179 bin 229 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 921 bin 446 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 10 bin 377 lira 17 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 692 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 896 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 858 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 177 milyon 226 bin 311 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 178 milyon 327 lira 469 metreküp olarak kayıtlara geçti.