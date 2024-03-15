Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 998 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 26 milyon 291 bin 788 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 179 bin 229 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 9 bin 998 lira 20 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 633 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 498 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 498 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 189 milyon 327 bin 591 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 189 milyon 531 lira 192 metreküp olarak kayıtlara geçti.