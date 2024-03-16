Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 869 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 22 milyon 15 bin 592 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 26 milyon 291 bin 788 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 9 bin 869 lira, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 250 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 362 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 375 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 200 milyon 762 bin 847 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 200 milyon 77 lira 415 metreküp olarak kayıtlara geçti.