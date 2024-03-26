Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 12 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 988 bin 411 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 891 bin 215 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 10 bin 12 lira 30 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 497 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 512 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 511 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 172 milyon 480 bin 49 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 173 milyon 495 bin 735 metreküp olarak kayıtlara geçti.