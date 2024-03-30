Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 818 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 803 bin 170 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 791 bin 767 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 8 bin 818 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 225 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 259 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 377 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 270 bin 10 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 143 milyon 251 bin 636 metreküp olarak kayıtlara geçti.