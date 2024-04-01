Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 223 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 703 bin 806 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 656 bin 900 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 8 bin 223 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 180 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 845 lira, satış fiyatı ise 7 bin 812 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 712 bin 475 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 112 milyon 731 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.