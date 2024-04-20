Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 938 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 386 bin 555 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 45 bin 770 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 9 bin 938 lira 29 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 542 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 435 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 441 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 92 milyon 272 bin 35 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 93 milyon 794 bin 550 metreküp olarak kayıtlara geçti.