Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 258 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 22 milyon 793 bin 520 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 19 milyon 408 bin 492 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 10 bin 258 lira 11 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 222 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 771 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 745 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 158 bin 550 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 114 milyon 801 bin 481 metreküp olarak kayıtlara geçti.