Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 333 bin 500 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 432 bin 625 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 10 bin 500 lira, gaz ticaret miktarı ise 127 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 25 lira, satış fiyatı ise 9 bin 975 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 51 milyon 289 bin 884 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 51 milyon 294 bin 990 metreküp olarak kayıtlara geçti.