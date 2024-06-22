Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 623 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 501 bin 74 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 1 milyon 599 bin 840 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 10 bin 623 lira 17 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 714 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 154 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 92 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 70 milyon 962 bin 97 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 71 milyon 147 bin 86 metreküp olarak kayıtlara geçti.