Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 422 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 449 bin 222 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 994 bin 90 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 10 bin 422 lira 64 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 962 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 943 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 901 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 98 milyon 525 bin 79 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 97 milyon 608 bin 253 metreküp olarak kayıtlara geçti.