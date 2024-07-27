Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 392 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 946 bin 500 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 940 bin 755 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 10 bin 392 lira 27 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 150 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 911 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 872 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 2 bin 784 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 135 milyon 778 bin 685 metreküp olarak kayıtlara geçti.