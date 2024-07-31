Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 486 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 174 bin 280 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 104 bin 669 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 10 bin 486 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 100 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 340 lira, satış fiyatı ise 9 bin 962 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 14 bin 916 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 131 milyon 40 bin 801 metreküp olarak kayıtlara geçti.