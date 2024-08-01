Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 907 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 714 bin 900 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 174 bin 280 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 907 lira 26 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 799 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 452 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 361 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 394 bin 451 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 116 milyon 386 bin 262 metreküp olarak kayıtlara geçti.