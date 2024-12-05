Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 200 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 80 bin 352 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 183 bin 493 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 200 lira 22 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 827 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 810 lira 23 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 590 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 259 milyon 218 bin 663 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 259 milyon 991 bin 275 metreküp olarak kayıtlara geçti.