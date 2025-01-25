Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 562 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 34 bin 300 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 603 bin 49 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğalgaz piyasasında, dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 562 lira 57 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 958 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 190 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 934 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 270 milyon 910 bin 985 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 270 milyon 976 bin 356 metreküp olarak kayıtlara geçti.