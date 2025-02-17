Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 163 bin lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 25 milyon 696 bin 300 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 13 bin lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 551 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 650 lira, satış fiyatı ise 12 bin 350 lira olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 262 milyon 571 bin 329 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 261 milyon 548 bin 393 metreküp olarak kayıtlara geçti.