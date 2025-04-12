Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 513 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 57 milyon 673 bin 215 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 39 milyon 957 bin 491 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 513 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 656 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 138 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 887 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 215 milyon 387 bin 983 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 215 milyon 413 bin 5 metreküp olarak kayıtlara geçti.