Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 976 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 707 bin 224 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 685 bin 321 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 976 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 671 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 625 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 327 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 367 bin 947 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 140 milyon 505 bin 294 metreküp olarak kayıtlara geçti.