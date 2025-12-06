Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 696 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 684 bin 247 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 994 bin 85 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 696 lira 39 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 727 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 431 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 961 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 238 milyon 422 bin 135 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 237 milyon 970 bin 612 metreküp olarak kayıtlara geçti.