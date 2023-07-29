Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 979 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 22,8 azalarak 798 milyon 843 bin 603 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 979 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1712 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1723 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 582 lira 38 kuruş, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.