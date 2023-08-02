Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 613 lira 15 kuruş, en düşük 1650 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,49 azalarak 1 milyar 278 milyon 568 bin 469 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 613 lira 15 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1650 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 277 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 305 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 652 lira 71 kuruş, en düşük 1887 lira 15 kuruş olarak belirlendi.