Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 675 lira 88 kuruş, en düşük 1649 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,3 azalarak 1 milyar 261 milyon 437 bin 17 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 675 lira 88 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1649 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 261 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 281 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 599 lira 99 kuruş, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.