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Spot piyasada elektrik fiyatları

Ajans Haberleri
  • 18.08.2023 14:58
  • Giriş: 18.08.2023 14:58
  • Güncelleme: 18.08.2023 14:58
Kaynak: AA
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,7 azalarak 1 milyar 355 milyon 700 bin 28 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00 ve 18.00 ile 21.00 arasında 2 bin 700 lira, en düşük 07.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 341 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 349 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1820 lira olarak belirlendi.

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