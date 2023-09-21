Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 99 kuruş, en düşük 1798 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,27 azalarak 1 milyar 243 milyon 266 bin 959 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 699 lira 99 kuruş, en düşük 13.00'te 1798 lira 88 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 202 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 217 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1594 lira 99 kuruş olarak belirlendi.