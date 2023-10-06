Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1275 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14 azalarak 1 milyar 57 milyon 410 bin 13 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00 ve 20.00 saatleri arasında 2 bin 700 lira, en düşük 12.00'de 1275 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 227 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 231 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1799 lira 99 kuruş olarak belirlendi.