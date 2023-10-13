Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 8,3 azalarak 1 milyar 123 milyon 325 bin 135 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00 ve 20.00 saatleri arasında 2 bin 650 lira, en düşük 12.00'de 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 302 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 298 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün ise en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.