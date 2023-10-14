Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 649 lira 99 kuruş, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 14 azalarak 964 milyon 936 bin 972 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 649 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de 1249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 154 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 158 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün ise en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.