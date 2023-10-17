Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 2 bin 57 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yaklaşık yüzde 5 artarak 1 milyar 228 milyon 573 bin 392 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00-17.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin 57 lira 74 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 403 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 418 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün ise en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1799 lira 99 kuruş olarak belirlendi.