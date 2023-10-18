Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1685 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 1 milyar 219 milyon 823 bin 744 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 03.00'te 1685 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 405 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 419 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün ise en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1799 lira 99 kuruş olarak belirlendi.