Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1594 lira 98 kuruş, en düşük 12 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 36,2 azalarak 454 milyon 309 bin 675 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 1594 lira 98 kuruş, en düşük saat 12.00'de 12 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1033 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1032 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 640 lira, en düşük 624 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.