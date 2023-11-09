Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1446 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 2,65 azalarak 1 milyar 203 milyon 102 bin 5 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1446 lira 6 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 279 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 297 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1950 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti.