Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1249 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,3 azalarak 1 milyar 444 milyon 175 bin 359 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 23.00'te 1249 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 236 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 254 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.