Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 689 lira 1 kuruş, en düşük 1184 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3 azalarak 1 milyar 335 milyon 334 bin 178 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 689 lira 1 kuruş, en düşük 03.00'te 1184 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 85 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 140 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 690 lira 2 kuruş, en düşük 1349 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.