Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1247 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,9 artarak 1 milyar 470 milyon 27 bin 789 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 03.00'te 1247 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 92 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 151 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en 2 bin 687 lira 11 kuruş, en düşük 175 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.