Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük 1877 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,24 azalışla 1 milyar 525 milyon 106 bin 26 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük saat 16.00'da 1877 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 325 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 315 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük 1248 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.