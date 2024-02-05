Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 685 lira 1 kuruş, en düşük 1278 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,2 azalışla 1 milyar 516 milyon 544 bin 614 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 09.00'da 2 bin 685 lira 1 kuruş, en düşük saat 23.00'te 1278 lira 48 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 188 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 205 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin 73 lira 8 kuruş olarak kayıtlara geçti.