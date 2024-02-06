Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 686 lira 1 kuruş, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,5 azalışla 1 milyar 386 milyon 738 bin 119 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 686 lira 1 kuruş, en düşük saat 13.00'te 1050 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 52 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 63 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 685 lira 1 kuruş, en düşük 1278 lira 48 kuruş olarak kayıtlara geçti.